Village Craft هي لعبة خاملة/إدارة حيث يتعين عليك بناء مدينة مزدهرة من القرون الوسطى. تبدأ في الغابة وليس لديك أي شيء سوى فأسك. من خلال قطع الأشجار وبناء المباني الأولى، ستبدأ في تحويل الغابة إلى مستوطنة حقيقية! ومع نمو مدينتك، سينتقل قرويون جدد لمساعدتك. سيقومون بقطع الخشب إلى ألواح، وتحويل القمح إلى دقيق، وإنشاء عناصر أخرى يمكنك بيعها للمسافرين الذين يأتون للزيارة. هل يمكنك تحويل البرية إلى قرية مزدهرة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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