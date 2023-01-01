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Castle Woodwarf

Castle Woodwarf

poki.com

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Castle Woodwarf هي لعبة محاكاة خاملة حيث تكون مسؤولاً عن ازدهار مجتمع Dwarven. استخدم مهاراتك الإستراتيجية لتحديد أولويات عشيرتك مثل قطع الأخشاب وصيد الأسماك والتجمع والحماية. لديك أيضًا تنين أسفل قريتك والذي يجب عليك حمايته من جحافل الأعداء التي تقترب منك بين الحين والآخر. بمجرد قيامك بتدريب الأقزام، سيعملون على الموارد بأنفسهم. لذا ابدأ بتجنيد بعض الأقزام لقطع الأشجار وصيد الأسماك وتحديث قلعتك والبيئة. ستجعل بعض الترقيات أقزامك يستهلكون المزيد من الطعام، لذا ضع في اعتبارك دائمًا تحقيق التوازن بين جميع الضروريات والحصول دائمًا على ما يكفي من الأسماك. انطلق وأظهر لكل قزم آخر كيفية إدارة المجتمع! قم بإجراء التحسينات - انقر أو اضغط على ترقية لشرائها. استأجر قزمًا من نوع فيشر يسافر تلقائيًا إلى الماء ويصطاد بحثًا عن الطعام، أو استأجر قزمًا حطابًا يقطع الأشجار للحصول على الخشب . يمكنك أيضًا جمع هذه المواد والطعام باستخدام قزم متجمع. تم إنشاء Castle Woodwarf بواسطة Domo Games، وهو استوديو لتطوير الألعاب مقره في كرواتيا. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!Castle Woodwarf يمكن لعبها مجانًا على Poki.يمكن لعب Castle Woodwarf على هاتفك وجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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