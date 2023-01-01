Village Builder هي لعبة إستراتيجية حيث هدفك هو بناء مستوطنة من الألف إلى الياء. اختر إحدى خرائط البداية وابدأ في وضع بعض المنازل أولاً، ثم انتقل إلى المباني الأكثر تقدمًا التي تهدف إلى زيادة ثقافتك وإنتاجك ومواردك والمزيد. عند تحديد وحدة والتمرير فوق أحد المربعات لوضعها، سترى بعض الأرقام التي تشير إلى عدد النقاط التي ستحصل عليها من الموضع. عندما تقوم بالتمرير فوق الوحدة، سترى متطلبات وضعها مثل المربعات المجاورة الإلزامية. تأكد من حصولك على أكبر عدد من النقاط من تسوياتك من خلال الاهتمام بهذه التفاصيل. سوف يتراكم كل مبنى ناجح نحو التسوية. يؤدي القيام بذلك إلى منحك المزيد من الوحدات للاختيار من بينها، وطريقة فريدة لتطوير حضارتك! لذا، تابع واستكشف كل خريطة وقم بتطوير إمبراطورية ستصمد أمام اختبار الزمن! استخدم زر الفأرة الأيسر أو إصبعك لتحديد وحدة أو وضعها أو ترقيتها أو نقلها أو إزالتها. تم إنشاء Village Builder بواسطة Project GD. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! هل تعلم أن Village Builder هو مشروع مفتوح المصدر؟ يمكنك متابعة تطور اللعبة من خلال زيارة صفحة Github الخاصة بهم. يمكنك لعب Village Builder مجانًا على Poki. يمكن لعب Village Builder على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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