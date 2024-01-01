Spot the Differences

"اكتشف الاختلافات" هي لعبة ألغاز تتحدى مهارات الملاحظة لديك أثناء البحث عن الاختلافات بين صورتين! مع عدد لا يحصى من اللوحات اللطيفة التي تتميز بمشاهد من القصص الخيالية والأطباق اللذيذة ومناظر الشارع الساحرة، يقدم كل مستوى متعة بصرية مبهجة. كن حذرا، فلديك ثلاث حيوات فقط في كل مستوى لتتمكن من اكتشاف جميع الاختلافات الصحيحة. يشعر بالضيق؟ لا تقلق! ما عليك سوى النقر على زر التلميح للحصول على المساعدة. شحذ عينيك واكتشف كل الاختلافات!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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