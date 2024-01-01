Spot the Differences

Spot the Differences

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Spot the Differences على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

"اكتشف الاختلافات" هي لعبة ألغاز تتحدى مهارات الملاحظة لديك أثناء البحث عن الاختلافات بين صورتين! مع عدد لا يحصى من اللوحات اللطيفة التي تتميز بمشاهد من القصص الخيالية والأطباق اللذيذة ومناظر الشارع الساحرة، يقدم كل مستوى متعة بصرية مبهجة. كن حذرا، فلديك ثلاث حيوات فقط في كل مستوى لتتمكن من اكتشاف جميع الاختلافات الصحيحة. يشعر بالضيق؟ لا تقلق! ما عليك سوى النقر على زر التلميح للحصول على المساعدة. شحذ عينيك واكتشف كل الاختلافات!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Spot the Differences. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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