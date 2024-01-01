Fruit Wheel

Fruit Wheel

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fruit Wheel على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

لعبة Fruit Wheel تنقل لعبة البطيخ وSuika الكلاسيكية إلى مستوى جديد! تهدف بعناية واطلاق النار على عناصر مختلفة من المركز إلى العجلة. شاهد كيف يلتقي عنصران متطابقان ويندمجان في شيء أكبر وأفضل! ابدأ بالأطعمة اللذيذة وافتح مستويات جديدة ومثيرة تضم الأسماك والحيوانات والمزيد. استخدم المغناطيس لجذب العناصر المتشابهة معًا للحصول على مجموعات ملحمية. كم عدد المستويات التي يمكنك فتحها؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fruit Wheel. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Combine FRVR

Combine FRVR

combine.frvr.com

Merge Fish

Merge Fish

poki.com

Watermelon Drop

Watermelon Drop

poki.com

Onet Fruit Classic

Onet Fruit Classic

poki.com

Fluffy Cuddlies

Fluffy Cuddlies

poki.com

Kawaii Fruits 3D

Kawaii Fruits 3D

poki.com

Stick Defenders

Stick Defenders

poki.com

King of Mahjong

King of Mahjong

poki.com

Fruity Party

Fruity Party

poki.com

Zooplop

Zooplop

poki.com

Fruit Masher FRVR

Fruit Masher FRVR

fruitmasher.frvr.com

Swingo

Swingo

poki.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية