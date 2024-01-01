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لعبة Fruit Wheel تنقل لعبة البطيخ وSuika الكلاسيكية إلى مستوى جديد! تهدف بعناية واطلاق النار على عناصر مختلفة من المركز إلى العجلة. شاهد كيف يلتقي عنصران متطابقان ويندمجان في شيء أكبر وأفضل! ابدأ بالأطعمة اللذيذة وافتح مستويات جديدة ومثيرة تضم الأسماك والحيوانات والمزيد. استخدم المغناطيس لجذب العناصر المتشابهة معًا للحصول على مجموعات ملحمية. كم عدد المستويات التي يمكنك فتحها؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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