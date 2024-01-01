Popular Words هي لعبة كلمات يتم فيها اختبار مفرداتك ومعرفتك وحدسك! استكشف مجموعة واسعة من الأسئلة عبر مواضيع مختلفة واكتشف الإجابات الخمسة الأكثر شيوعًا. مع تقديم كل مستوى لسؤال ملء الفراغات، فإن الأمر متروك لك للكشف عن الإجابات الأكثر شيوعًا. ترقب التلميحات، حيث يتم توفير الأحرف الأولى من الإجابات الصحيحة لإرشادك على طول الطريق. هل أنت مستعد لمعرفة الكلمات الشعبية التي تنتظرك؟

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