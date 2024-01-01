Popular Words

Popular Words

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Popular Words على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Popular Words هي لعبة كلمات يتم فيها اختبار مفرداتك ومعرفتك وحدسك! استكشف مجموعة واسعة من الأسئلة عبر مواضيع مختلفة واكتشف الإجابات الخمسة الأكثر شيوعًا. مع تقديم كل مستوى لسؤال ملء الفراغات، فإن الأمر متروك لك للكشف عن الإجابات الأكثر شيوعًا. ترقب التلميحات، حيث يتم توفير الأحرف الأولى من الإجابات الصحيحة لإرشادك على طول الطريق. هل أنت مستعد لمعرفة الكلمات الشعبية التي تنتظرك؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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