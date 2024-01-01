Simply Prop Hunt

Simply Prop Hunt

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العب لعبة الغميضة النهائية في لعبة Simply Prop Hunt! في لعبة صيد العناصر متعددة اللاعبين هذه، ستلعب دور الدعامة أو الصياد. يتم إخفاء الدعائم كعناصر قد تجدها في جميع أنحاء المستوى، والأمر متروك للدعائم للاختباء على مرأى من الجميع. كن حذرا رغم ذلك! إذا بقيت في نفس المكان لفترة طويلة، فسوف تبدأ في الاهتزاز، مما يسهل عليك اكتشافه. باعتبارك صيادًا، فأنت مجهز بحزم نفاثة ومعاول للعثور على الدعائم. إذا وجدت واحدًا، فاضربه سريعًا قبل أن يهرب! هناك الكثير من العناصر التي يمكنك فتحها لشخصية Hunter الخاصة بك والعديد من الدعائم التي يمكنك اللعب بها. هل يمكنك أن تصبح الدعامة الأكثر تسللًا والصياد الأكثر دقة في لعبة Simply Prop Hunt؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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