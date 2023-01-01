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Serious Scramblers

Serious Scramblers

poki.com

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Serious Scramblers هي لعبة منصة حيث يمكنك التحكم في شخصية تنحدر إلى منصة خطيرة. هل لديك الشجاعة اللازمة للسقوط في حفرة مظلمة مليئة بالعقبات والوحوش؟ كل ما عليك فعله هو التوجه يسارًا أو يمينًا لتسقط فوق المنصة. كن حذرًا، لأن بعض المنصات تحتوي على أشواك ومخلوقات خطرة وأفخاخ أخرى. لديك أيضًا القدرة على المرور من جانب واحد والخروج من الجانب الآخر. استفد من هذه الهدية وخطط لخطوتك التالية قبل القفز بشكل أعمى إلى الحفرة. هناك العديد من الشخصيات الجديدة التي يمكنك فتحها باستخدام العملات المعدنية التي تجمعها أثناء جولاتك. انطلق وتعمق في أعماق الحفرة وابحث عن الزعيم الكامن في العمق! هل أنت محبط من لعب بعض أجهزة Scramblers الخطيرة؟ الحركة - يسار/يمين أو A/DSerious Scramblers تم إنشاؤها بواسطة Chinykian. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Train-Top Maniaيمكنك لعب Serious Scramblers مجانًا على Poki. يمكن لعب Serious Scramblers على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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