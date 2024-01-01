Slime Laboratory 3

Slime Laboratory 3

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لقد عاد السلايم الهارب إلى Slime Laboratory 3! في هذا الإصدار الثالث، تستمر مغامرتك اللزجة على كوكب جليدي، مما يقدم لمسة باردة لمتعة المنصات القائمة على الفيزياء. انطلق في رحلة زلقة مليئة بالتحديات الجليدية والفخاخ الصعبة. لا تنس جمع كل قرص على طول الطريق! هل أنت مستعد لمواجهة هذا التحدي الفاتر؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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