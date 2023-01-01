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Offroader V5

Offroader V5

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Offroader V5 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بالسرعة عبر المدينة والصحراء في Offroader V5! تتيح لك محاكاة القيادة ثلاثية الأبعاد هذه التجول في السيارات والشاحنات والحافلات. يمكنك إبطاء مرور الوقت لتنفيذ أعمال القيادة المثيرة الرائعة. إذا تعطلت سيارتك، ما عليك سوى إصلاحها أو استبدالها!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Offroader V5. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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