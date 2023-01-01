قم بالسرعة عبر المدينة والصحراء في Offroader V5! تتيح لك محاكاة القيادة ثلاثية الأبعاد هذه التجول في السيارات والشاحنات والحافلات. يمكنك إبطاء مرور الوقت لتنفيذ أعمال القيادة المثيرة الرائعة. إذا تعطلت سيارتك، ما عليك سوى إصلاحها أو استبدالها!

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