اشعر بحرية قيادة سيارة السباق في لعبة Top Speed ​​3D! قم بتخصيص سيارتك المثالية لتتناسب مع المواصفات التي تريدها، بدءًا من اللون والعجلات وحتى التعليق والتعامل والقدرة الحصانية. إذا تعرضت لحادث، فلا مشكلة كبيرة - توجه إلى متجر السيارات لإجراء إصلاحات سريعة وتحديثات لمواصفاتك. اختبر قيادة سياراتك الرياضية المفضلة على خريطة شوارع المدينة الفارغة. حقق أقصى سرعة دون القلق بشأن سحق المشاة. هل تحتاج إلى دورة تنشيطية؟ اختر مساعد قيادة لمساعدتك على البدء. يمكنك حفظ إحصائياتك أثناء التقدم، ثم العودة لاحقًا للعب المزيد!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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