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Top Speed 3D

Top Speed 3D

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Top Speed 3D على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اشعر بحرية قيادة سيارة السباق في لعبة Top Speed ​​3D! قم بتخصيص سيارتك المثالية لتتناسب مع المواصفات التي تريدها، بدءًا من اللون والعجلات وحتى التعليق والتعامل والقدرة الحصانية. إذا تعرضت لحادث، فلا مشكلة كبيرة - توجه إلى متجر السيارات لإجراء إصلاحات سريعة وتحديثات لمواصفاتك. اختبر قيادة سياراتك الرياضية المفضلة على خريطة شوارع المدينة الفارغة. حقق أقصى سرعة دون القلق بشأن سحق المشاة. هل تحتاج إلى دورة تنشيطية؟ اختر مساعد قيادة لمساعدتك على البدء. يمكنك حفظ إحصائياتك أثناء التقدم، ثم العودة لاحقًا للعب المزيد!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Top Speed 3D. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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