Facepalm Quest هي لعبة مضحكة حيث تهدف إلى جذب انتباه الجمهور إلى راحة اليد! فكر في الموقف الذي ستجعله يريح راحة يدك بسبب الإحراج أو الفزع أو الغضب، وهذا هو الموقف الذي تحتاج إلى إعادة خلقه! انقر هنا لترى كيف تتفاعل الشخصيات، وفكر خارج الصندوق، وحل اللغز المضحك! استعد لرفع يدك وتغطية وجهك بالضحك!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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