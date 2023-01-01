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Burnout Drift: Hilltop

Burnout Drift: Hilltop

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الصراخ عبر الجبال في Burnout Drift: Hilltop! تتيح لك لعبة السيارات ثلاثية الأبعاد هذه التجول في Rocky Pass وRidge وWinter Pass. يجب عليك الضغط على دواسة الوقود، وتدوير عجلاتك، وحرق المطاط حتى تتمكن من التسجيل. اضبط تعليق سيارتك لتحكم أفضل!

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