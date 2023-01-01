Melvor Idle

لعبة خاملة/تزايدية على شبكة الإنترنت. تدريب مهاراتك وقهر Melvor. مستوحاة من رونسكيب.

الموقع الإلكتروني: melvoridle.com

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