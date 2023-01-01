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Grepolis

Grepolis

grepolis.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Grepolis على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Grepolis – لعبة المتصفح التي تدور أحداثها في العصور القديمة. قم ببناء مدن رائعة، وقم بتكوين تحالفات قوية، واستخدم قوة الآلهة، واغزو العالم!

الموقع الإلكتروني: grepolis.com

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