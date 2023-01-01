WebCatalog
Ikariam

Ikariam

lobby.ikariam.gameforge.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ikariam على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تحت قيادتك، يمكنك الدخول في عصر الاكتشافات والازدهار في لعبة المتصفح Ikariam. أنت تقوم ببناء مدنك وإدارتها، والبحث عن تقنيات جديدة، والمشاركة في التجارة وخوض الحرب ضد الحكام الآخرين عند الضرورة.

الموقع الإلكتروني: lobby.ikariam.gameforge.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ikariam. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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