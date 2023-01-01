تحت قيادتك، يمكنك الدخول في عصر الاكتشافات والازدهار في لعبة المتصفح Ikariam. أنت تقوم ببناء مدنك وإدارتها، والبحث عن تقنيات جديدة، والمشاركة في التجارة وخوض الحرب ضد الحكام الآخرين عند الضرورة.

الموقع الإلكتروني: lobby.ikariam.gameforge.com

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