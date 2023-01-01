يمكنك في Forge of Empires التحكم في مصير مدينتك عبر فترات تاريخية مختلفة. يمكنك أن تتوقع مهام مثيرة وتحديات صعبة.

الموقع الإلكتروني: forgeofempires.com

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