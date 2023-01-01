Level Devil هي لعبة منصات ذات تطور متوسط. الهدف بسيط. قم بالوصول إلى الباب في نهاية المستوى لتفوز، لكن الأمر ليس سهلاً كما قد يبدو... يمكن أن تظهر الثقوب من العدم، ويمكن أن تتحرك المسامير بشكل غير متوقع، ويمكن أن تسقط عليك الأسقف وأنت تشق طريقك عبرها. العديد من المستويات المختلفة. خطوة واحدة خاطئة وتنتهي اللعبة. سيتعين عليك الحفاظ على ذكائك وتوقع ما هو غير متوقع والأهم من ذلك: لا تغضب. هل يمكنك اجتياز هذه المستويات الجهنمية والتغلب على مستوى الشيطان؟

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