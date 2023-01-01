Fanatical هي شركة تجزئة لألعاب الفيديو عبر الإنترنت مقرها المملكة المتحدة. لقد باعت أكثر من 80 مليون مفتاح ألعاب معتمد رسميًا لأكثر من مليوني عميل على مستوى العالم. لدى Fanatical كتالوج يضم أكثر من 8000 لعبة من أكثر من 1000 ناشر ومطور ألعاب.

الموقع الإلكتروني: fanatical.com

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