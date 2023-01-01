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Fanatical

Fanatical

fanatical.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fanatical على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Fanatical هي شركة تجزئة لألعاب الفيديو عبر الإنترنت مقرها المملكة المتحدة. لقد باعت أكثر من 80 مليون مفتاح ألعاب معتمد رسميًا لأكثر من مليوني عميل على مستوى العالم. لدى Fanatical كتالوج يضم أكثر من 8000 لعبة من أكثر من 1000 ناشر ومطور ألعاب.

الموقع الإلكتروني: fanatical.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fanatical. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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