WebCatalog
Decentraland

Decentraland

play.decentraland.org

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Decentraland على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإنشاء واستكشاف وتداول في أول عالم افتراضي على الإطلاق يملكه مستخدموه.

الموقع الإلكتروني: decentraland.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Decentraland. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

G-Switch 4

G-Switch 4

poki.com

AI Dungeon

AI Dungeon

play.aidungeon.io

Tribals.io

Tribals.io

tribals.io

Virtonomics

Virtonomics

virtonomics.com

Roblox

Roblox

now.gg

Repuls.io

Repuls.io

repuls.io

ZEPETO

ZEPETO

now.gg

Little Alchemy

Little Alchemy

littlealchemy.com

Doodle God: Good Old Times

Doodle God: Good Old Times

poki.com

Everskies

Everskies

everskies.com

Jigsaw Planet

Jigsaw Planet

jigsawplanet.com

Repuls.io

Repuls.io

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية