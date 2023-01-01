Little Alchemy

استكشف ما يمكنك إنشاؤه عن طريق مزج العناصر البسيطة. ابدأ بأربعة عناصر أساسية واستخدمها للعثور على الديناصورات ووحيدات القرن وسفن الفضاء!

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