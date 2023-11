Doodle God: Good Old Times هو الإصدار الأحدث في سلسلة Doodle God. في هذا الإصدار يمكنك استكشاف تاريخ البشرية. امزج العناصر الخاصة بك وقم بإنشاء القلاع والفرسان والجيوش الكاملة! هل يمكنك الجمع بين كل عنصر في Doodle God: Good Old Times؟ كيفية اللعب: اجمع العناصر في مجموعات مختلفة لإنشاء عناصر جديدة وتطوير العالم بأكمله! نبذة عن المبدع: تم إنشاء Doodle God: Good Old Times بواسطة Joybits. وهم معروفون بسلسلة Doodle God!

الموقع الإلكتروني: poki.com

