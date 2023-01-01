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Virtonomics

Virtonomics

virtonomics.com

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Virtonomics هي لعبة إستراتيجية أعمال تعتمد على مبادئ الاقتصاد العالمي والأعمال وريادة الأعمال والإدارة. الغرض من اللعبة هو إنشاء عمل تجاري مربح وتنافسي. يحصل كل لاعب على رأس مال ابتدائي، والذي يمكن استخدامه لتطوير الشركة الافتراضية وفقًا للسيناريو الفريد الخاص به. يقوم المستخدمون بتخصيص أهداف أعمالهم واستراتيجياتهم وتكتيكاتهم. يتميز علم Virtonomics بأنه متعدد الاستخدامات للغاية - حيث يختار اللاعبون أهدافهم التجارية واستراتيجياتهم وتكتيكاتهم. كما هو الحال في الحياة الواقعية، يستطيع الأفراد المغامرة في مجالات البيع بالتجزئة والتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع والزراعة والطب وما إلى ذلك. يمكن أن تكون كل شركة مربحة للغاية - كل ما يتطلبه الأمر هو المعرفة والتصميم لتحقيق أهداف الفرد.

الموقع الإلكتروني: virtonomics.com

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