NationStates هي لعبة محاكاة للأمة. أنشئ أمة وفقًا لمُثُلك السياسية ورعاية شعبها. أو تعمد قمعهم. الأمر متروك لك.

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