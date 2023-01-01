WebCatalog
NationStates

NationStates

nationstates.net

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NationStates على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

NationStates هي لعبة محاكاة للأمة. أنشئ أمة وفقًا لمُثُلك السياسية ورعاية شعبها. أو تعمد قمعهم. الأمر متروك لك.

الموقع الإلكتروني: nationstates.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NationStates. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Horse Shoeing

Horse Shoeing

poki.com

Funny Daycare

Funny Daycare

poki.com

Tribal Wars 2

Tribal Wars 2

tribalwars2.com

Funny Kitty Care

Funny Kitty Care

poki.com

Funny Puppy Care

Funny Puppy Care

poki.com

Forgotten Hill: Surgery

Forgotten Hill: Surgery

poki.com

Forgotten Hill Memento: Buried Things

Forgotten Hill Memento: Buried Things

poki.com

Everskies

Everskies

everskies.com

Forgotten Hill Memento: Love Beyond

Forgotten Hill Memento: Love Beyond

poki.com

Your Love Calculator

Your Love Calculator

poki.com

Fairy Dress-Up

Fairy Dress-Up

poki.com

2 Minute Football

2 Minute Football

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية