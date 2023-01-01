تخيل عالمًا يمكنك استكشافه بلا حدود، والعثور باستمرار على كمية لا حصر لها من المحتوى والمغامرات الجديدة تمامًا. ماذا لو كان بإمكانك أيضًا اختيار أي إجراء يمكنك التفكير فيه بدلاً من التقيد بخيال المطورين الذين أنشأوا اللعبة؟ هذا هو منظمة العفو الدولية المحصنة. أي إجراء تقوم به، أي شيء تختار قوله، في أي مكان تختار الذهاب إليه، في أي فترة زمنية تريد اللعب فيها - هناك عدد لا حصر له من المغامرات في انتظارك. AI Dungeon هي أول لعبة مغامرات نصية لا حدود لها من نوعها تم تصميمها باستخدام ذكاء اصطناعي متقدم للغاية باستخدام شبكة عصبية عميقة ضخمة في جوهرها.

الموقع الإلكتروني: aidungeon.cc

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