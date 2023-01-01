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AI Dungeon

AI Dungeon

play.aidungeon.io

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AI Dungeon على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تخيل عالمًا يمكنك استكشافه بلا حدود، والعثور باستمرار على كمية لا حصر لها من المحتوى والمغامرات الجديدة تمامًا. ماذا لو كان بإمكانك أيضًا اختيار أي إجراء يمكنك التفكير فيه بدلاً من التقيد بخيال المطورين الذين أنشأوا اللعبة؟ هذا هو منظمة العفو الدولية المحصنة. أي إجراء تقوم به، أي شيء تختار قوله، في أي مكان تختار الذهاب إليه، في أي فترة زمنية تريد اللعب فيها - هناك عدد لا حصر له من المغامرات في انتظارك. AI Dungeon هي أول لعبة مغامرات نصية لا حدود لها من نوعها تم تصميمها باستخدام ذكاء اصطناعي متقدم للغاية باستخدام شبكة عصبية عميقة ضخمة في جوهرها.

الموقع الإلكتروني: aidungeon.cc

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AI Dungeon. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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