Countle هي لعبة ألغاز يومية حيث تستخدم العمليات الحسابية للوصول إلى الهدف باستخدام المعاملات المحددة.

الموقع الإلكتروني: countle.org

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