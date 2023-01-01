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Coolmath Games

Coolmath Games

coolmathgames.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Coolmath Games على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Coolmath Games هو موقع لتدريب الدماغ للجميع، حيث يلتقي المنطق والتفكير والرياضيات بالمرح والألعاب. هذه الألعاب لا تتضمن أي عنف أو حركة فارغة، فقط الكثير من التحديات التي ستجعلك تنسى أنك تقوم بتمرين ذهني!

الموقع الإلكتروني: coolmathgames.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Coolmath Games. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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