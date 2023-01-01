WebCatalog
Bitefight

Bitefight

bitefight.gameforge.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bitefight على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Bitfight - مصاص دماء أم بالذئب؟ اختر وواجه القتال! لعبة على الإنترنت مع الآلاف من الوحوش! سجل والعب مجانا. Bitefight - مصاص دماء أو بالذئب؟ اختر وانضم إلى القتال! لعبة على الإنترنت مع الآلاف من الوحوش! سجل والعب مجانا.

الموقع الإلكتروني: bitefight.gameforge.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bitefight. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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