قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

نحن نجعل الأمور الصعبة سهلة الفهم. أدوات تعليمية قابلة للتخصيص لامتحانك عالي المخاطر.

الموقع الإلكتروني: uworld.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UWorld. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.