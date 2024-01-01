Upsy Shopping Helper هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لأصحاب متاجر الويب الذين يتطلعون إلى زيادة المبيعات وإبقاء العملاء سعداء. * تم تحسين ميزة البحث الذكي في Upsy لمستخدمي الأجهزة المحمولة لمساعدة الزائرين في العثور على المنتج المناسب بسرعة باستخدام الصور. * تعمل ميزة توصيات منتجات الذكاء الاصطناعي على تشجيع العملاء على شراء المزيد، مما يزيد من قيمة كل عملية بيع. * تعمل الصفقات اليومية والعروض الترويجية للوافدين الجدد على تسريع معدل دوران المخزون وتشجيع العملاء على استكشاف متجرك. * الأسئلة الشائعة الذكية تحرر فريق خدمة العملاء لديك وتقلل من التخلي عن السلة. * تقوم ميزة استطلاع Upsy بجمع تعليقات العملاء القيمة لمساعدتك على تحسين عملك

الفئات :

الموقع الإلكتروني: upsyshopping.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Upsy Shopping. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.