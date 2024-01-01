Upsy Shopping
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الموقع الإلكتروني: upsyshopping.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Upsy Shopping على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Upsy Shopping Helper هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لأصحاب متاجر الويب الذين يتطلعون إلى زيادة المبيعات وإبقاء العملاء سعداء. * تم تحسين ميزة البحث الذكي في Upsy لمستخدمي الأجهزة المحمولة لمساعدة الزائرين في العثور على المنتج المناسب بسرعة باستخدام الصور. * تعمل ميزة توصيات منتجات الذكاء الاصطناعي على تشجيع العملاء على شراء المزيد، مما يزيد من قيمة كل عملية بيع. * تعمل الصفقات اليومية والعروض الترويجية للوافدين الجدد على تسريع معدل دوران المخزون وتشجيع العملاء على استكشاف متجرك. * الأسئلة الشائعة الذكية تحرر فريق خدمة العملاء لديك وتقلل من التخلي عن السلة. * تقوم ميزة استطلاع Upsy بجمع تعليقات العملاء القيمة لمساعدتك على تحسين عملك
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الموقع الإلكتروني: upsyshopping.com
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