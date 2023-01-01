إطار عمل ميزات العملاء مفتوح المصدر لـ B2Bs. يمكنك التحكم بسهولة في كيفية تصرف منتجك والبحث عن عملاء مختلفين.

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