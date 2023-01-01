راجع للشغل هو منصة مفتوحة المصدر لفهم المستخدمين وإسعادهم وتحويلهم إلى عملاء يدفعون. أدوات لتعزيز النمو الذي يقوده منتجك.

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