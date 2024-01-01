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برامج تخصيص التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج تخصيص التجارة الإلكترونية على تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال تخصيصها للمستهلكين الأفراد. ومن خلال تتبع سلوك المستخدم في الوقت الفعلي عبر قنوات مختلفة، يقدم هذا البرنامج رسائل مخصصة ترشد المستخدمين لاكتشاف المنتجات أو الخدمات وشرائها. يستخدم المسوقون ومحترفو التجارة الإلكترونية هذا البرنامج لتعزيز المبيعات عبر الإنترنت. عادةً، يتم تقديم برامج تخصيص التجارة الإلكترونية كحل مستقل يتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج عربة التسوق، وأنظمة إدارة معلومات المنتج (PIM). بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض البائعين بدمجها مع برامج التجارة الإلكترونية أو برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات للحصول على نهج أكثر شمولاً.

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Brevo

Brevo

brevo.com

يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!

Storyly

Storyly

storyly.io

القطعة المفقودة لتفاعل مستخدمي الهاتف المحمول من المستوى التالي. Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...

Drip

Drip

drip.com

قم ببناء تجارب مخصصة للعملاء، وحقق المزيد من الإيرادات، وانتقل بإستراتيجية التسويق الخاصة بك إلى المستوى التالي باستخدام Drip.

Litmus

Litmus

litmus.com

يساعد Litmus المسوقين عبر البريد الإلكتروني على العمل بكفاءة أكبر والتعرف على الأخطاء المكلفة وتسريع أداء الحملة.

Spott

Spott

spott.ai

قم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتال...

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

أتمتة تسويق التجارة الإلكترونية عن طريق مراسلة القناة الشاملة. حقق النمو بشكل أسرع واجذب المزيد من المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمراسلة عبر القنوات المتعددة باستخدام الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وأتمتة التسويق.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.

MyAlice

MyAlice

myalice.ai

المزيد من القنوات. المزيد من العملاء. المزيد من المبيعات. قم بالبيع والدعم في كل مكان يتواجد فيه عملاؤك، وقم بإدارة كل شيء بشكل صحيح من MyAlice.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore هي تقنية تسويق للبيع بالتجزئة تعيد تصور كيفية تواصل تجار التجزئة مع عملائهم من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني وتخصيص موقع الويب. طلب عرض تجريبي مجاني اليوم!

Insider

Insider

useinsider.com

منصة واحدة لتجارب العملاء الفردية عبر القنوات. يقوم Insider بربط البيانات عبر القنوات، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب من منصة واحدة مع أسرع وقت للقيمة.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات ال...

Moosend

Moosend

moosend.com

أسهل برامج التسويق والأتمتة عبر البريد الإلكتروني. Moosend هو الحل الأبسط والأكثر حداثة لتقديم تجارب التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة التي تدفع نمو الإيرادات الحقيقية.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

قم بتحويل حركة مرور الهاتف المحمول إلى بيانات قابلة للتنفيذ، باستخدام تجارب الهاتف المحمول التي تؤدي إلى التحويل.

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia هي شركة برمجيات كخدمة شارك في تأسيسها Dries Buytaert وJay Batson لتوفير منتجات وخدمات المؤسسات والدعم الفني لمنصة إدارة محتوى الويب مفتوحة المصدر Drupal.

Recombee

Recombee

recombee.com

نحن نقدم توصيات مخصصة للمحتوى والمنتجات والبحث كخدمة لزيادة إيرادات عملائنا وزيادة رضا المستخدمين ومساعدة أعمالهم على النمو. باستخدام تكاملنا سهل الاستخدام، يمكن لمستخدمينا الاستمتاع بتجربة عملية مع خدماتنا من خلال الانضمام إلى نسخة تجريبية مجانية غير محدودة مدتها 30 يومًا. يقع مقرنا في براغ، ونحن ن...

Digioh

Digioh

digioh.com

حقق زيادة بنسبة 3%+ في التحويلات باستخدام Digioh! استمتع بجمع جهات الاتصال والاختبارات والاستطلاعات والصفحات المقصودة ومراكز التفضيلات بسهولة - جميعها مصممة لالتقاط المزيد من البيانات الصفرية ودمجها وتحويلها... عرض المزيد! قم بتنمية قائمة التسويق عبر البريد الإلكتروني + الرسائل النصية القصيرة، واحصل...

Marquiz.io

Marquiz.io

marquiz.io

Marquiz عبارة عن منصة عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على إنشاء اختبارات واستطلاعات تسويقية جذابة وجمع التعليقات وزيادة المبيعات. يوفر Marquiz أداة إنشاء اختبارات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، ومجموعة واسعة من قوالب الاختبارات الفريدة، وإحصائيات مجانية لكل اختبار. تسهل هذه ...

Omniconvert

Omniconvert

omniconvert.com

Omniconvert Explore هي أداة تجريبية متقدمة تستخدم في الغالب من قبل الوكالات وفرق التطوير والمنتجات التي ترغب في إطلاق تجارب متقدمة، ولكن أيضًا المسوقين الذين لديهم الحد الأدنى من المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. نحن نتميز: نحن نهتم حقًا بعملائنا - ونبذل جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بالدعم والتسليم ا...

Syte

Syte

syte.ai

ينقطها. تسوقها. قم بتعزيز أداء التجارة الإلكترونية من خلال تجربة البحث المرئي التي تربط المتسوقين بالمنتجات التي يحبونها.

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

تقديم تجارب شخصية ونتائج لا تحتاج إلى تفكير. العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية والضيافة. الذكاء الاصطناعي الذي يحول. قم بتوسيع نطاق عملك باستخدام Aidaptive. الذكاء الاصطناعي الذي يحول.

Beamer

Beamer

getbeamer.com

أعلن عن الميزات الجديدة وآخر التحديثات والأخبار المهمة والمزيد باستخدام مركز إشعارات جاهز وأداة سجل التغيير كخدمة. قم بتجربته مجانا.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.

Maropost

Maropost

maropost.com

التسويق عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والهواتف المحمولة، والرحلات، والتجارة الإلكترونية - جميع الأدوات لتوسيع نطاق وتبسيط طريقة الاتصال والتسويق والبيع لعملائك!

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

قم بتقديم تجربة التسوق ونتائج المنتجات التي يتوقعها المتسوقون. السيطرة وتجاوز الملاءمة. افعل الأشياء التي لن تسمح لك منصتك بفعلها.

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai هي واحدة من أولى منصات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في العالم والتي تمكن المؤسسات الكبيرة حول العالم من بناء مجموعة واسعة من التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل والوظائف. يقدم Vue.ai قيمة على عكس أي حل نقطي آخر يجمع بيانات الصور والفيديو والنص من جميع أنحاء المؤسسة، ويفك تشف...

Upsellit

Upsellit

us.upsellit.com

يوفر UpSellit تحسينًا مُدارًا للتحويل يساعد أكبر العلامات التجارية على الإنترنت على زيادة المبيعات، وجذب العملاء المحتملين الجدد، وإيقاف التخلي عنهم، وزيادة اكتساب العملاء الجدد. تعمل فرق الإبداع والتطوير الداخلية على مواءمة تقنيات UpSellit بشكل مثالي في المراحل المستهدفة من مسار التحويل، لتكون بمثا...

Poltio

Poltio

poltio.com

تتيح حلول Poltio القابلة للتضمين بدون تعليمات برمجية والتي تتميز بالاستجابة والملصق الأبيض، تمكين العلامات التجارية/الوكالات من إضفاء الطابع الإنساني على اكتشاف المنتجات والتقاط بيانات الطرف الصفري في الوقت الفعلي / الحصول على رؤى غير متحيزة / تعزيز OI أثناء إنشاء شرائح وشخصيات. ما عليك سوى اختيار ا...

Monetate

Monetate

monetate.com

تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكي...

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...

Findify

Findify

findify.io

Findify عبارة عن نظام أساسي لتخصيص البحث والاكتشاف، مدعوم بالبيانات والتعلم الآلي. مصمم لمواقع التجارة الإلكترونية لتسريع النمو.

edrone

edrone

edrone.me

edrone، سحابة التجارة الإلكترونية المستقلة، هي أول إدارة علاقات عملاء إلكترونية مصممة للتجارة الإلكترونية. توفر edrone حلولاً متقدمة لأتمتة التسويق، استنادًا إلى خوارزمياتها، والتي تتميز بسهولة التثبيت (Plug'n'Play). هدف edrone هو المساعدة في فهم سلوك العملاء (ذكاء العملاء) وإشراكهم (أتمتة التسويق) ...

Personizely

Personizely

personizely.net

Personalizely عبارة عن مجموعة أدوات لتسويق التحويل تُستخدم لتحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب من خلال جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم، وزيادة متوسط ​​قيمة الطلب، وتعزيز المبيعات من خلال النوافذ المنبثقة المستهدفة. إنه يجعل من السهل إنشاء نافذة منبثقة عالية التحويل باستخدام أداة البناء سهلة ال...

OptiMonk

OptiMonk

optimonk.com

OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترو...

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب و...

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

منصة Omnichannel لمشاركة العملاء أرسل رسائل مخصصة ومتعددة القنوات وفي الوقت المناسب تمامًا. حل إشراك العملاء متعدد القنوات الحائز على جوائز للحصول على نتائج يمكن التنبؤ بها للتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة.

VWO

VWO

vwo.com

VWO هي أداة اختبار A/B الرائدة في السوق والتي تستخدمها الشركات سريعة النمو للتجريب وتحسين معدل التحويل.

TxtCart

TxtCart

txtcartapp.com

TxtCart is trusted by 3,000+ Shopify and Shopify Plus stores. We offer eCommerce businesses the ability to grow sales, and relationships with customers through conversational text marketing. Using TxtCart, your team will be able to grow a compliant subscriber list, leverage your store’s historical S...

Experro

Experro

experro.com

Experro هي منصة التجربة الرقمية المثالية التي يمكنها توفير تجارب تجارة إلكترونية سريعة وشخصية ولا تُنسى لكل زائر. هذه المنصة المُدارة بالكامل قابلة للتركيب بالكامل وتأتي مع نظام إدارة المحتوى بدون رأس، ومنشئ المواقع المرئية، وبحث وتسويق الذكاء الاصطناعي، ومنصة بيانات العملاء، وميزات أتمتة التسويق ال...

StoreYa

StoreYa

storeya.com

StoreYa.com عبارة عن منصة رائدة للتجارة الاجتماعية مصممة لاستيراد متاجر الويب تلقائيًا إلى Facebook، مع تخصيصها بالكامل لتناسب ساحة Facebook وشكل ومظهر العلامة التجارية الأصلية.

Hello Retail

Hello Retail

helloretail.com

سيعمل برنامج تخصيص التجارة الإلكترونية Hello Retail على زيادة متوسط ​​حجم السلة، وتحويل المزيد من العملاء، وزيادة ولاء عملائك. تقوم Hello Retail بتخصيص متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك عن طريق عرض المنتج المناسب للعميل المناسب في الوقت المناسب. تقوم Hello Retail بإنشاء تجربة مخصصة من خلال التعرف عل...

Fresh Relevance

Fresh Relevance

freshrelevance.com

إن Fresh Interest عبارة عن نظام أساسي متعدد الاستخدامات للتخصيص يساعد الشركات التي تعتمد على التجارة على تقديم تجارب معززة للإيرادات عبر مواقع الويب والتطبيقات ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإعلانات - دون الحاجة إلى خبرة فنية. توفر لك المنصة الوقت وتعزز التحويلات وتتكامل مع مجمو...

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity هي إحدى الشركات الرائدة في توفير التخصيص الذكي للتجارة الإلكترونية وتوفر الحل الأمثل للشركات سواء B2C أو B2B لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت ومتوسط ​​قيمة الطلب ومعدل التحويل عبر الإنترنت وكذلك بناء قاعدة بيانات للعملاء المخلصين. تسمح لك PureClarity بتزويد عملائك بتجربة تسوق عبر الإنترنت م...

Checkout Champ

Checkout Champ

checkoutchamp.com

Checkout Champ هي منصة التجارة الإلكترونية ذات الأداء الوحيد التي تم إنشاؤها بدافع الضرورة بسبب معدلات التحويل السيئة. متى كانت آخر مرة تم فيها تحويل مبيعات متجرك بنسبة 4%، أو 6%، أو 8%، أو 10% أو أكثر؟ يعمل Checkout Champ على زيادة معدلات التحويل ومتوسط ​​قيمة الطلب من خلال الخروج المخصص الثوري، وز...

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

تعد شركة CommentSold الشركة الرائدة في أمريكا الشمالية في مجال تكنولوجيا البيع المباشر، مع أكثر من 4000 بائع تجزئة، وأكثر من 150 مليون منتج مباع، و3.5 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة الإجمالية مدى الحياة. تستمر تقنية CommentSold في تزويد الشركات بجميع أحجامها بأفضل الحلول في فئتها لتقديم تجارب ت...

AX Semantics

AX Semantics

ax-semantics.com

تقدم AX Semantics برنامجًا قابلاً للتطوير لأتمتة نصوص التجارة الإلكترونية يعالج التحديات التي تواجهها فرق المحتوى في شركات التجارة الإلكترونية اليوم. ونظرًا لأن البرنامج يعتمد على تحويل البيانات إلى نص، فإن التكنولوجيا تساعد شركات التجارة الإلكترونية على إنشاء أوصاف متسقة ودقيقة للمنتجات على نطاق وا...

Loop54

Loop54

loop54.com

يتم تشغيل البحث والتخصيص في موقع التجارة الإلكترونية Loop54s بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاص. يقوم Loop54 AI بتخصيص البحث في موقعك والتنقل بين الفئات، بحيث يختبر كل زائر النتائج ذات الصلة. في حين أن معظم أدوات التخصيص تتطلب أشهرًا من جمع البيانات، فإن Loop54 يستخدم مجموعات صغيرة من البيانات للقيام بعم...

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box هو حل للبحث عن المنتجات واكتشافها مناسب لأي منصة للتجارة الإلكترونية. يبدأ سحر Luigi's Box بلوحات معلومات تحليلية تفصيلية توفر لك جميع المعلومات ذات الصلة حول أداء عناصر البحث والتنقل على موقعك. تعرف على المزيد حول أداء النظام الأساسي الخاص بك وتأكد من الحصول على أفضل النتائج بفضل البحث ...

Segmentify

Segmentify

segmentify.com

Segmentify عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تساعد على تبسيط رحلة نمو التجارة الإلكترونية من خلال مساعدتك على اكتشاف كيفية زيادة القيمة الدائمة للعميل. ولتحقيق ذلك، تقدم Segmentify مجموعة من الميزات، بما في ذلك حلول التخصيص مثل التوصية والمشاركة والحزم الديناميكية؛ حلول بيانات العملاء بما في ذلك التجزئة...

Crossing Minds

Crossing Minds

crossingminds.com

تعد Crossing Minds أذكى منصة تدعم التوصيات الإدراكية التي تدفع الاكتشاف والمشاركة عبر الإنترنت. تم تأسيس Crossing Minds وقيادتها من قبل رواد مشهورين عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي ومدعومة بأحدث التطورات في التعلم العميق، وتقدم على الفور توصيات دقيقة قائمة على الجلسة لا تنتهك خصوصية العميل أو تعرضه...

Xtremepush US

Xtremepush US

xtremepush.com

يعد Xtremepush حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل ...

Xtremepush EU

Xtremepush EU

xtremepush.com

يعد Xtremepush حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل ...

Rejoiner

Rejoiner

rejoiner.com

برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية مدعوم من خبراء يمكنك الاعتماد عليه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. تجبرك منصات البريد الإلكتروني الأخرى على العمل بنفسك، أو التعاقد مع وكالة، أو توظيف المزيد من الموظفين بدوام كامل. يأتي Rejoiner مع خبراء البريد الإلكتروني الذين ينضمون إلى ف...

AiTrillion

AiTrillion

aitrillion.com

استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion...

AddShoppers

AddShoppers

addshoppers.com

تتمثل رؤيتنا في AddShoppers في أن نكون منصة تجارة رقمية موثوقة للعلامات التجارية والمتسوقين؛ معروف بخلق تجارب مبهجة توفر الوقت والمال للناس. يستخدم منتجنا، SafeOpt، شبكة تضم أكثر من 175 مليون متسوق، مما يمكّن العلامات التجارية من إرسال رسائل بريد إلكتروني أكثر بمعدل 3 إلى 5 أضعاف واستعادة المتسوقين ...

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