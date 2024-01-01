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LiftIgniter

LiftIgniter

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: liftigniter.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LiftIgniter على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

LiftIgniter helps companies benefit from real-time machine learning-based recommendations natively in their digital properties (web, mobile, email, push, etc). Our technology is comparable with what the leading Web properties (Youtube, Amazon, etc) have built for their sections like “Recommended for you” or “You might like.

الفئات:

Business
برامج التخصيص

الموقع الإلكتروني: liftigniter.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LiftIgniter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

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TrueAccord

trueaccord.com

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

Interview Query

Interview Query

interviewquery.com

Notificare

Notificare

notificare.com

Omniengage

Omniengage

omniengage.co

MicMonster

MicMonster

micmonster.com

Zerotomastery

Zerotomastery

zerotomastery.io

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