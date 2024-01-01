LiftIgniter
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الموقع الإلكتروني: liftigniter.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LiftIgniter على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
LiftIgniter helps companies benefit from real-time machine learning-based recommendations natively in their digital properties (web, mobile, email, push, etc). Our technology is comparable with what the leading Web properties (Youtube, Amazon, etc) have built for their sections like “Recommended for you” or “You might like.
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الموقع الإلكتروني: liftigniter.com
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