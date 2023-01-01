WebCatalog
Beamer

Beamer

getbeamer.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Beamer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أعلن عن الميزات الجديدة وآخر التحديثات والأخبار المهمة والمزيد باستخدام مركز إشعارات جاهز وأداة سجل التغيير كخدمة. قم بتجربته مجانا.

الموقع الإلكتروني: getbeamer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Beamer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Financial Express

Financial Express

financialexpress.com

Answera

Answera

answera.ai

Livelaw

Livelaw

livelaw.in

CarDekho

CarDekho

cardekho.com

Financial Post

Financial Post

financialpost.com

Medscape

Medscape

medscape.com

Torizone

Torizone

torizone.com

Ctrl.blog

Ctrl.blog

ctrl.blog

The Independent

The Independent

independent.co.uk

Gadgets 360

Gadgets 360

gadgets360.com

MSNBC

MSNBC

msnbc.com

Mint

Mint

livemint.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية