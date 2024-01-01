نريد أن نكون مختلفين. لقد بدأنا StreamGo لتحسين الأحداث عبر الإنترنت. أفضل للعلامات التجارية وأفضل للحاضرين. لفترة طويلة، كانت الأحداث عبر الإنترنت تعني أنه يتعين على مقدمي العروض قضاء وقت أطول في تعلم الأنظمة بدلاً من تعلم محتواها. سيتعين على الحاضرين تنزيل البرامج وتثبيتها لمشاهدة الحدث. أثناء الحدث، ستنقطع تدفقات الفيديو والصوت، ويتم تخزينها مؤقتًا وتختفي تمامًا دون سابق إنذار. بصراحة، لقد كانت فوضى، ويمكننا أن نفعل ما هو أفضل. هدفنا الآن هو نفس هدفنا عندما بدأنا؛ لمساعدة العلامات التجارية على إشراك جماهير الأحداث عبر الإنترنت من خلال تركيزنا على خدمة العملاء المتميزة. يساعد StreamGo العلامات التجارية بما في ذلك Sony وPfizer وRetail Week وSpedo على سرد أهم قصصهم. نحن نحب أن نساعدك أيضا.

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الموقع الإلكتروني: streamgo.events

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