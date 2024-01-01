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streamGo

streamGo

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: streamgo.events

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من streamGo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نريد أن نكون مختلفين. لقد بدأنا StreamGo لتحسين الأحداث عبر الإنترنت. أفضل للعلامات التجارية وأفضل للحاضرين. لفترة طويلة، كانت الأحداث عبر الإنترنت تعني أنه يتعين على مقدمي العروض قضاء وقت أطول في تعلم الأنظمة بدلاً من تعلم محتواها. سيتعين على الحاضرين تنزيل البرامج وتثبيتها لمشاهدة الحدث. أثناء الحدث، ستنقطع تدفقات الفيديو والصوت، ويتم تخزينها مؤقتًا وتختفي تمامًا دون سابق إنذار. بصراحة، لقد كانت فوضى، ويمكننا أن نفعل ما هو أفضل. هدفنا الآن هو نفس هدفنا عندما بدأنا؛ لمساعدة العلامات التجارية على إشراك جماهير الأحداث عبر الإنترنت من خلال تركيزنا على خدمة العملاء المتميزة. يساعد StreamGo العلامات التجارية بما في ذلك Sony وPfizer وRetail Week وSpedo على سرد أهم قصصهم. نحن نحب أن نساعدك أيضا.

الفئات:

Entertainment
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: streamgo.events

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ streamGo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

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crowdcomms.com

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WorkCast

info.workcast.com

Meetaway

Meetaway

meetaway.com

InEvent

InEvent

inevent.com

MeetingHand

MeetingHand

meetinghand.com

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

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