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reybex، الحل الكامل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لـ: إدارة البضائع، ومعالجة الإرسال، والمستودعات، وإدارة المستودعات المتنقلة، والمحاسبة المالية، وإدارة المشاريع، وإدارة علاقات العملاء، وواجهات التجارة الإلكترونية والسوق، والقناة الشاملة، وإدارة الطلبات.

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