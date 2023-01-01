أسرع 4 مرات. 50% أرخص. يستخدم OtterTune الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء قاعدة بيانات Amazon RDS وAurora وتقليل تكاليف AWS.

الموقع الإلكتروني: ottertune.com

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