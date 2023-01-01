قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

فهم تكاليف السحابة الخاصة بك. يمنح Vantage المطورين الأدوات التي يحتاجون إليها لتحليل تكاليف AWS وإعداد التقارير عنها وتقليلها.

الموقع الإلكتروني: vantage.sh

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