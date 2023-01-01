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Everypixel

Everypixel

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الموقع الإلكتروني: everypixel.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Everypixel على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الكلمات الرئيسية التلقائية للصور وواجهة برمجة التطبيقات للتصنيف. يرى برنامج Everypixel Image Recognition الصور مثل الإنسان، ولكن تكلفته أرخص عدة مرات.

الموقع الإلكتروني: everypixel.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Everypixel. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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