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Nouri.ai هي منصة الفعاليات الوحيدة التي تبني مجتمعًا وتسهل التواصل! قم بإضفاء طابع الألعاب على الحدث الخاص بك، والاتصالات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والدردشة مع الحضور أو الموظفين.

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الموقع الإلكتروني: nouri.ai

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