WebCatalog

Nouri

Nouri

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: nouri.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nouri على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Nouri.ai هي منصة الفعاليات الوحيدة التي تبني مجتمعًا وتسهل التواصل! قم بإضفاء طابع الألعاب على الحدث الخاص بك، والاتصالات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والدردشة مع الحضور أو الموظفين.

الفئات:

Business
Event Networking and Matchmaking

الموقع الإلكتروني: nouri.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nouri. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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bizzabo.com

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BigMarker

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Goldcast

goldcast.io

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Swapcard

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Hubilo

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hubilo.com

Grip Events

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Agorify

Agorify

agorify.com

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