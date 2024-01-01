Net2Phone

Net2Phone

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الموقع الإلكتروني: net2phone.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Net2Phone على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Net2Phone هو مزود خدمة هاتف أعمال قائم على السحابة، ويساعد الشركات على تحسين الأداء من خلال أدوات uCaaS القوية. لقد أحدثت net2phone، التي تحظى بثقة العملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، ثورة في سوق الاتصالات عن طريق تقديم حلول الهاتف عالية الجودة ومجموعة متنوعة من الميزات المتقدمة والدعم الفني المحلي والابتكارات التي تتجاوز اتصال هاتف العمل. اطلب عرضًا توضيحيًا لمنتج net2phone لترى كيف يمكن لأداة اتصالات الأعمال الرائدة لدينا تمكين مؤسستك.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: net2phone.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Net2Phone. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

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