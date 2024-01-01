نحن Neocom، شركة Saas النابضة بالحياة والشبابية التي تسعى جاهدة لتوفير تجربة عملاء مذهلة لكل متسوق عبر الإنترنت. نحن نساعد الشركات على مساعدة عملائها. مسلحين بأحدث التقنيات، نحن فريق استثنائي يتمتع بخبرة واسعة. يسمح لك حل البيع الموجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي بإشراك زوار موقعك والسماح لهم باكتشاف منتجهم المثالي داخل موقع الويب الخاص بك. علاوة على ذلك، يمكنك التواصل معهم عبر وظيفة البريد الإلكتروني التلقائي وتحليل بيانات الطرف الأول والصفر التي جمعتها داخل منصة Neocom. يؤدي هذا إلى مزيد من التفاعل، ومعدلات تحويل أعلى، وارتفاع AOV، وعائدات أقل. يمكنك أيضًا تحسين الأقسام الأخرى مثل التسويق أو المشتريات، باستخدام الرؤى التي تم إنشاؤها من خلال Neocom.

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