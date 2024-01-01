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Neocom.ai

Neocom.ai

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الموقع الإلكتروني: neocom.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Neocom.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن Neocom، شركة Saas النابضة بالحياة والشبابية التي تسعى جاهدة لتوفير تجربة عملاء مذهلة لكل متسوق عبر الإنترنت. نحن نساعد الشركات على مساعدة عملائها. مسلحين بأحدث التقنيات، نحن فريق استثنائي يتمتع بخبرة واسعة. يسمح لك حل البيع الموجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي بإشراك زوار موقعك والسماح لهم باكتشاف منتجهم المثالي داخل موقع الويب الخاص بك. علاوة على ذلك، يمكنك التواصل معهم عبر وظيفة البريد الإلكتروني التلقائي وتحليل بيانات الطرف الأول والصفر التي جمعتها داخل منصة Neocom. يؤدي هذا إلى مزيد من التفاعل، ومعدلات تحويل أعلى، وارتفاع AOV، وعائدات أقل. يمكنك أيضًا تحسين الأقسام الأخرى مثل التسويق أو المشتريات، باستخدام الرؤى التي تم إنشاؤها من خلال Neocom.

الفئات:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

الموقع الإلكتروني: neocom.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Neocom.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Upsy Shopping

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