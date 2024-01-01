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Brandfetch

Brandfetch

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الموقع الإلكتروني: brandfetch.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Brandfetch على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Brandfetch هو موطن العلامات التجارية التي تهدف إلى مساعدتهم على التحكم الكامل في كيفية تمثيلهم عبر الإنترنت. تتميز بواجهة سهلة الاستخدام، ونحن نساعد العلامات التجارية من جميع الأحجام في عرض العناصر الأساسية مثل الشعارات وأنظمة الألوان والخطوط داخل ملف تعريف العلامة التجارية العام. علاوة على ذلك، من خلال شبكتنا من عمليات التكامل التي تدعمها واجهة برمجة تطبيقات العلامة التجارية، تظل هويتهم متسقة ويمكن الوصول إليها أينما تم تقديمها. هل أنت مطور؟ يمكنك التكامل مع Brand API اليوم وإنشاء تجربة غنية بالعلامة التجارية في تطبيقك.

الموقع الإلكتروني: brandfetch.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Brandfetch. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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