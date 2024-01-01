في Magnifi، نعمل على تغيير الطريقة التي يفكر بها الأشخاص في مؤتمرات الفيديو، حيث تسمح أداة الفيديو القابلة للتضمين للمستخدمين بتضمين التعاون عبر الفيديو في نقاط استراتيجية في سير العمل الخاص بهم لإنجاز مهام عمل مختلفة. تسهل تكويناتنا الافتراضية هذا الأمر لأنها قابلة للتضمين عبر iFrame أو JavaScript SDK أو مكون WordPress الإضافي. الوصول إلى الأداة مجاني مع فرض رسوم على عمليات التكامل على مستوى المؤسسة.

الموقع الإلكتروني: magnifi.io

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