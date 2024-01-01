magnifi.io

magnifi.io

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الموقع الإلكتروني: magnifi.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من magnifi.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في Magnifi، نعمل على تغيير الطريقة التي يفكر بها الأشخاص في مؤتمرات الفيديو، حيث تسمح أداة الفيديو القابلة للتضمين للمستخدمين بتضمين التعاون عبر الفيديو في نقاط استراتيجية في سير العمل الخاص بهم لإنجاز مهام عمل مختلفة. تسهل تكويناتنا الافتراضية هذا الأمر لأنها قابلة للتضمين عبر iFrame أو JavaScript SDK أو مكون WordPress الإضافي. الوصول إلى الأداة مجاني مع فرض رسوم على عمليات التكامل على مستوى المؤسسة.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: magnifi.io

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بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

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Flare

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StartMeeting

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