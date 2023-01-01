Ludwig
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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
محرك بحث لغوي ومترجم ذكي يساعدك في العثور على الكلمة أو الجملة المثالية للتعبير عن أفكارك.
الموقع الإلكتروني: ludwig.guru
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