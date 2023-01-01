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Ludwig

Ludwig

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ludwig.guru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ludwig على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

محرك بحث لغوي ومترجم ذكي يساعدك في العثور على الكلمة أو الجملة المثالية للتعبير عن أفكارك.

الموقع الإلكتروني: ludwig.guru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ludwig. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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