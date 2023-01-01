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Cambly

Cambly

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الموقع الإلكتروني: cambly.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cambly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتشف مدى متعة وسهولة تعلم اللغة الإنجليزية - فقط على كامبلي! اكتشاف المعلم. جدولة مرنة. المناهج المتخصصة. الفصول الدراسية التفاعلية.

الموقع الإلكتروني: cambly.com

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