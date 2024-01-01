exabackup

exabackup

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الموقع الإلكتروني: exabackup.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من exabackup على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد xabackup الحل الأمثل للمحترفين المشغولين الذين لديهم الكثير من البيانات لإدارتها. تتيح خدمتنا المستندة إلى السحابة للعملاء إجراء نسخ احتياطي لملفاتهم المهمة بسهولة، مما يوفر الوقت والجهد الثمين. مع exabackup، لا داعي للقلق بشأن الإعدادات أو الأنظمة المعقدة، فكل ما يحتاجون إليه هو اختيار الملفات التي يريدون نسخها احتياطيًا دون القيام بأي من الأعمال الفنية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر exabackup حماية وأمانًا لا مثيل لهما. يتم ضغط جميع بياناتك قبل تحميلها، لذلك لا داعي للقلق بشأن أي انتهاكات أمنية أو فقدان السرعة أثناء النقل. وبما أننا نقوم فقط بتحميل التغييرات (النسخ الاحتياطية المتزايدة)، فلن تؤدي البيانات الإضافية إلى إبطاء نظامك أو إعاقة تحميل الملفات الثقيل بالفعل. لذا، عندما يتعلق الأمر بالتأكد من أن جميع مستنداتك المهمة تظل آمنة ومأمونة، فليس هناك خيار أفضل من النسخ الاحتياطي exabackup!
الفئات:
Productivity
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: exabackup.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ exabackup. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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IONOS

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Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Sync

Sync

sync.com

IDrive

IDrive

idrive.com

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Datto

Datto

datto.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

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