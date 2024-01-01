يعد xabackup الحل الأمثل للمحترفين المشغولين الذين لديهم الكثير من البيانات لإدارتها. تتيح خدمتنا المستندة إلى السحابة للعملاء إجراء نسخ احتياطي لملفاتهم المهمة بسهولة، مما يوفر الوقت والجهد الثمين. مع exabackup، لا داعي للقلق بشأن الإعدادات أو الأنظمة المعقدة، فكل ما يحتاجون إليه هو اختيار الملفات التي يريدون نسخها احتياطيًا دون القيام بأي من الأعمال الفنية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر exabackup حماية وأمانًا لا مثيل لهما. يتم ضغط جميع بياناتك قبل تحميلها، لذلك لا داعي للقلق بشأن أي انتهاكات أمنية أو فقدان السرعة أثناء النقل. وبما أننا نقوم فقط بتحميل التغييرات (النسخ الاحتياطية المتزايدة)، فلن تؤدي البيانات الإضافية إلى إبطاء نظامك أو إعاقة تحميل الملفات الثقيل بالفعل. لذا، عندما يتعلق الأمر بالتأكد من أن جميع مستنداتك المهمة تظل آمنة ومأمونة، فليس هناك خيار أفضل من النسخ الاحتياطي exabackup!

الموقع الإلكتروني: exabackup.com

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