Evercast هي أول منصة تعاون في الوقت الفعلي مصممة للمبدعين من قبل المبدعين. فهو يجمع بين مؤتمرات الفيديو والبث المباشر عالي الدقة والصوت كامل الطيف في منصة واحدة قائمة على الويب. نظرًا لأن Evercast لا يتطلب سوى جهاز كمبيوتر وبرنامج للبث، فإنه يمكن اعتماده بسهولة عبر جميع مراحل الإنتاج، بين الفرق الكبيرة والصغيرة. بغض النظر عن مكان تواجدهم في العالم، يمكن للمستخدمين بث أي سير عمل إبداعي بشكل آمن (الكاميرات الحية في موقع التصوير، Avid، Premiere، Maya، Pro Tools، وما إلى ذلك) مع زمن وصول منخفض جدًا وجودة لا تقبل المساومة. بفضل الميزات المصممة خصيصًا لتسهيل التعاون الإبداعي، يقدم Evercast تجربة رقمية تعكس سهولة وإنتاجية الفريق الذي يجلس جنبًا إلى جنب. حتى الآن، تم استخدام Evercast في مئات الإنتاجات من قبل جميع استوديوهات الأفلام/التلفزيون الكبرى ومقدمي خدمات OTT - بالإضافة إلى شركات الألعاب الرائدة في الصناعة ووكالات الإعلان.

الموقع الإلكتروني: evercast.us

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