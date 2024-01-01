Evercast

Evercast

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الموقع الإلكتروني: evercast.us

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Evercast على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Evercast هي أول منصة تعاون في الوقت الفعلي مصممة للمبدعين من قبل المبدعين. فهو يجمع بين مؤتمرات الفيديو والبث المباشر عالي الدقة والصوت كامل الطيف في منصة واحدة قائمة على الويب. نظرًا لأن Evercast لا يتطلب سوى جهاز كمبيوتر وبرنامج للبث، فإنه يمكن اعتماده بسهولة عبر جميع مراحل الإنتاج، بين الفرق الكبيرة والصغيرة. بغض النظر عن مكان تواجدهم في العالم، يمكن للمستخدمين بث أي سير عمل إبداعي بشكل آمن (الكاميرات الحية في موقع التصوير، Avid، Premiere، Maya، Pro Tools، وما إلى ذلك) مع زمن وصول منخفض جدًا وجودة لا تقبل المساومة. بفضل الميزات المصممة خصيصًا لتسهيل التعاون الإبداعي، يقدم Evercast تجربة رقمية تعكس سهولة وإنتاجية الفريق الذي يجلس جنبًا إلى جنب. حتى الآن، تم استخدام Evercast في مئات الإنتاجات من قبل جميع استوديوهات الأفلام/التلفزيون الكبرى ومقدمي خدمات OTT - بالإضافة إلى شركات الألعاب الرائدة في الصناعة ووكالات الإعلان.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: evercast.us

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Evercast. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

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Bitrix24

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Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

Google Home

Google Home

home.google.com

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