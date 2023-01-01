WebCatalog
MagellanTV

MagellanTV

magellantv.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MagellanTV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة البث الوثائقي الأولى للمتعلمين مدى الحياة. إنه تلفزيون يستحق المشاهدة. يمكنك البث على iOS وAndroid وAmazon Fire TV وRoku والويب.

الموقع الإلكتروني: magellantv.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MagellanTV. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

TV Insider

TV Insider

tvinsider.com

ReelDrama

ReelDrama

reeldrama.com

Nimo TV

Nimo TV

nimo.tv

Expo

Expo

expo.dev

Castbox

Castbox


StudySmarter

StudySmarter

studysmarter.de

IconKitchen

IconKitchen

icon.kitchen

9Now

9Now

9now.com.au

Podverse

Podverse

podverse.fm

OTTplay

OTTplay

ottplay.com

Tiledesk

Tiledesk


Yidio

Yidio

yidio.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية